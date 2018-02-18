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مؤتمر قلب بنها: أمل جديد لمرضى هبوط عضلة القلب

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:59 م
مؤتمر قلب بنها: أمل جديد لمرضى هبوط عضلة القلب
جامعة بنها - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أسفرت نتائج المؤتمر العلمى التاسع لأمراض القلب الذي نظمه قسم القلب بكلية الطب جامعة بنها الإعلان عن عقار جديد يمثل املا جديدا لمرضى هبوط عضلة القلب المتقدم الذي لا يستجيب للأدوية التقليدية.

وأوصى بضرورة العمل على توسيع ضيق الشرايين التاجية حتى وإن كان المريض لا يشعر بأعراض هذا الضيق.

كما توصل من خلال البحث إلى استخدام القسطرة التداخلية والدعامات الذكية لعضلة القلب المفتوح في حالة وجود الضيق في أكثر من 3 شرايين، وإمكانية استخدام أدوية السيولة عن طريق الفم في علاج الذبذبة الأذينية مع اعتلال صمامات القلب.

وشدد على ضرورة استخدام الكي بعد تناول الأدوية لمرضى الذبذبة الأذينية حتى لايحدث اعتلال لعضلة القلب، وأهمية العمل على خفض الكولسترول الضار إلى أقل درجة ممكنة حتى لا يؤدي إلى انسداد الشرايين.
 
وافتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، أعمال المؤتمر الذي استمر على مدار يوم واحد، بحضور الدكتور هشام ابوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من الأبحاث العلمية التي تناولت الجديد في علاج أمراض القلب.
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