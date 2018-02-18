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وزير الصحة يناقش إطلاق مبادرة لمكافحة العمى

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:58 م
وزير الصحة يناقش إطلاق مبادرة لمكافحة العمى
اجتماع وزير الصحة
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عبدالرحمن صلاح
 
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة إطلاق "مبادرة الرئيس لمكافحة العمى في مصر" مجانًا بجميع المحافظات، على غرار الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي".

يأتى ذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، "2018 عام الإعاقة"، وحضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، وعدد من أساتذة الرمد بالجامعات، وممثل عن صندوق تحيا مصر، وقيادات الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أنه جار تشكيل لجنة علمية من اساتذة الجامعات المتخصصين ورؤساء أقسام الرمد في الجامعات، بالإضافة إلى لجنة تنظيمية أخرى من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان يكون مهمتها تحديد الأماكن والتجهيزات والفرق الطبية المطلوبة فضلًا عن أماكن الاحالة لإجراء العمليات بها سواء كانت بالوزارة أو الجامعات المصرية، حيث ستقوم اللجنة بعمل منهجية علمية للمسح ووضع طرق لجمع البيانات وأليات اصدار التقارير الخاصة بذلك، وتحديد التكلفة المتوقعة للمسح والكشف والعمليات.

وقالت: إن المبادرة ستشمل التشخيص المبكر وتقديم العلاج من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة، فضلًا عن استهداف المحافظات ذات الكثافات السكانية العالية والتى يتم التدخل فيها لخفض الزيادة السكانية من خلال عدة مشروعات توعوية وتنفيذية لتحسين الخصائص السكانية بها.

وكشفت عن استهداف المدارس والمصانع وحضانات الأطفال ووحدات الرعاية الصحية الأولية بهذه المحافظات كمرحلة أولى ثم تعميم المبادرة بباقى المحافظات تباعًا، مضيفة أن الاجتماع ناقش انواع العمى ومسبباته سواء للأطفال أوالكبار في مصر وخطورته بالإضافة إلى احتياجات الوزارة في حالة تنفيذ المسح على مستوى الجمهورية، وتحديد الفئات المستهدفة.

ومن المنتظر استخدام 4 أجهزة في حملة المسح وهي المصباح الشقى، ولوحة قياس الابصار، وفحص ضغط العين، ومنظار لفحص قاع العين، وعدسة لقياس مدى الرؤيا، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع نظام مادى تحفيزى لمن سيشارك في هذه الحملة.

ووجه "راضي" - خلال الاجتماع - بتدشين برنامج من خلال مركز معلومات الوزارة ليتم من خلاله إدخال جميع البيانات بالمحافظات، حتى يصبح المسح مميكن، وسوف يتم عمل بروتوكول علاجى لتحويل الحالات إلى المستشفيات.
المزيد عن: وزير الصحة مكافحة العمى أخبار مصر أخبار الصحة
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