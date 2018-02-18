الدوري الأرجنتيني.. سان لورينزو يطارد الصدارة

صعد سان لورنزو لوصافة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه أولد بويز بهدف نظيف في إطار الجولة الـ16 من البطولة.





وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية بالتوقيت المحلي من خلال روبن بوتا (ق13)، ليرفع سان لورنزو رصيده إلى 31 نقطة مبتعدا بست نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر، ويصعد لوصافة البطولة مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة تاييريس الثالث بـ30 نقطة أمام سان مارتين دي سان خوان اليوم.





وبهزيمته تجمد رصيد أولد بويز عند 13 نقطة في المرتبة الـ23.





وبخماسية بيضاء اكتسح روزاريو سنترال ضيفه أوليمبو ليصعد للمرتبة الـ14 بـ23 نقطة، فيما تجمد رصيد الضيوف عند تسع نقاط في المركز قبل الاخير.





جاءت خماسية روزاريو عبر هاتريك لأندريس ليوي (ق24 و54 و71) فيما سجل الهدفين الأخرين ماكسيميليانو جونزاليس (ق8) وخوسيه لويس فرنانديز (ق73).





وفي باقي مباريات أمس تعادل أرخنتينوس جونيورز مع ضيفه أتلتيكو توكومان (2-2) ليحل صاحب الارض بالمركز الـ12 بـ24 نقطة بفارق الأهداف خلف أوراكان وأتلتيكو توكومان اللذين يتقاسمان المرتبة العاشرة.





وبالتعادل السلبي انتهى لقاء تيمبيرلي مع ضيفه إندبنديينتي ليحتل صاحب الأرض المركز الـ13 بـ24 نقطة ويحل الضيوف في المركز السابع بـ26 نقطة.





وكانت الجولة انطلقت الجمعة بفوز إستوديانتس على أونيون (2-0) وراسينج على لانوس (3-1)، فيما تعادل بلجرانو مع فيليز سارسفيلد (2-2).





وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمباريات آرسنال ساراندي مع أوراكان، وسان مارتين دي سان خوان مع تاييريس، وريفر بليت مع جودوي كروز، وبانفيلد مع بوكا جونيورز.





وتختتم الجولة الإثنين بلقاءات باتروناتو مع تشاكاريتا جونيورز، وتيجري مع ديفينسا إي خوستيسيا، وكولون مع خيمناسيا.



