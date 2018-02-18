وزير البيئة يكشف عن موعد حل أزمة القمامة

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن مشكلة القمامة كبيرة ولن تحل بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى وقت كبير للسيطرة عليها.



وقال في تصريحات صحفية: إننا "لن نضغط على زر فستحل مشكلة القمامة، هناك سلوكيات يجب الاتفاق عليها مثل مواعيد معينة لخراج المواطنين للقمامة، ليس هناك شركة ف العالم تكفي هذا الكم لأن كل مواطن يخرج في ميعاد مختلف".



وعن توعية المواطنين، أكد أن كل شركة داخل منظومة إدارة المخلفات الجديدة التي تم الاتفاق على مبادءها الخميس الماضي، ستأتي بمقترح كيف ستقوم بجمع القمامة، ومن ثم فعليها توعية المواطنين، لانها ستتعامل مباشرة مع الناس.



وأضاف "نحن سنقيم النظام والعروض قبل بدأها، وسنجد ان كل منطقة لها نوع معين من المخلفات والسكان وسلوكيات معينة وطبيعة جغرافية معينة، شوارع مزدحمة أو ضيقة، الشركات هي من ستقوم بوضع حل لكل منطقة، وبذلك سيصبح لدى الناس القدرة على حل كل مشكلة ووضع مقترحات مع المجتمع المدني، ولكن أن يكون هناك حل واحد يطبق على مصر بأكملها فهذا محال".



وعن دور الوزارة في المنظومة أوضح أن "وزارة البيئة حسب التكليف وبرغبة الكثير من أعضاء البرلمان يريدون للوزارة أن يكون دورها تنظيمي ومنظم وتدخل في عملية الشروط والمواصفات، ومجلس الوزراء انشئ الحساب والذي سوف يحتوي على جميع الأموال المخصصة لجمع القمامة وسوف يكون تحت إدارة وزارة البيئة بعد الموافقة على القانون".