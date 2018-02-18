ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير البيئة يكشف عن موعد حل أزمة القمامة

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:56 م
وزير البيئة يكشف عن موعد حل أزمة القمامة
خالد فهمي
طباعة
هديل هاشم
 
صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن مشكلة القمامة كبيرة ولن تحل بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى وقت كبير للسيطرة عليها.

وقال في تصريحات صحفية: إننا "لن نضغط على زر فستحل مشكلة القمامة، هناك سلوكيات يجب الاتفاق عليها مثل مواعيد معينة لخراج المواطنين للقمامة، ليس هناك شركة ف العالم تكفي هذا الكم لأن كل مواطن يخرج في ميعاد مختلف".

وعن توعية المواطنين، أكد أن كل شركة داخل منظومة إدارة المخلفات الجديدة التي تم الاتفاق على مبادءها الخميس الماضي، ستأتي بمقترح كيف ستقوم بجمع القمامة، ومن ثم فعليها توعية المواطنين، لانها ستتعامل مباشرة مع الناس.

وأضاف "نحن سنقيم النظام والعروض قبل بدأها، وسنجد ان كل منطقة لها نوع معين من المخلفات والسكان وسلوكيات معينة وطبيعة جغرافية معينة، شوارع مزدحمة أو ضيقة، الشركات هي من ستقوم بوضع حل لكل منطقة، وبذلك سيصبح لدى الناس القدرة على حل كل مشكلة ووضع مقترحات مع المجتمع المدني، ولكن أن يكون هناك حل واحد يطبق على مصر بأكملها فهذا محال".

وعن دور الوزارة في المنظومة أوضح أن "وزارة البيئة حسب التكليف وبرغبة الكثير من أعضاء البرلمان يريدون للوزارة أن يكون دورها تنظيمي ومنظم وتدخل في عملية الشروط والمواصفات، ومجلس الوزراء انشئ الحساب والذي سوف يحتوي على جميع الأموال المخصصة لجمع القمامة وسوف يكون تحت إدارة وزارة البيئة بعد الموافقة على القانون".
المزيد عن: منظومة ادارة المخلفات خالد فهمي البيئة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
روشديل
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
13:00
0
ليفانتي
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
أتلتيك بيلباو
إسبانيول
-
x
19:30
-
فياريال
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
شتوتجارت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
19:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
16:00
-
نانت
ليل
-
x
18:00
-
ليون
مارسيليا
-
x
22:00
-
بوردو
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
-
x
18:00
-
باكوس دي فيريرا
موريرينسي
-
x
18:00
-
تشافيس
بورتو
-
x
20:00
-
ريو آفي
فيتوريا جيماريش
-
x
22:15
-
سبورتينج براجا
الدوري الإيطالي
تورينو
0
x
13:30
1
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
ساسولو
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بينفينتو
-
x
16:00
-
كروتوني
أتلانتا
-
x
19:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
21:45
-
سامبدوريا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي المغرب التطواني
-
x
17:00
-
شباب أطلس خنيفرة
الجيش الملكي
-
x
17:00
-
الرجاء الرياضي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
الكوكب المراكشي
الوداد الرياضي
-
x
21:00
-
سريع وادي زم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الجرجيسي
0
x
14:00
0
النادي الصفاقسي
الملعب التونسي
0
x
14:30
0
اتحاد بن قردان
النادي الإفريقي
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي
النادي البنزرتي
-
x
15:00
-
شبيبة القيروان
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
نجم المتلوي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
19:30
-
الإسماعيلي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
18:00
-
جالطة سراي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/18/2018 3:20:13 PM