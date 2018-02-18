12 مارس.. المؤتمر الدولي الثاني لكلية التمريض بجامعة الفيوم

تنظم كلية التمريض بجامعة الفيوم، المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "تشجيع الممارسات المتقدمة في التمريض والرعاية الصحية" الذي سيقام خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2018 بقاعة المؤتمرات بالجامعة.



ويهدف المؤتمر إلى تفعيل البحوث المقدمة في التمريض التطبيقي، وتعزيز مهنة التمريض وتحسين الرعاية التمريضية، ودراسة دور الممرضة في نظام الرعاية الصحية المتغيرة، التعرف على تحديات مهنة التمريض في مستشفيات الفيوم، التركيز على الاتجاه الجديد في ممارسات التمريض النفسي والعقلي، تقييم علم النفس للمرأة والطفل.

