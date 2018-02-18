"الوطنية" تستبعد "المحامين" واتحاد المحامين العرب و12 منظمة من الإشراف على الانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا حمل الرقم 39 لسنة 2018 برفض 12 طلبا من منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إضافة إلى رفض طلب النقابة العامة للمحامين اتحاد المحامين العرب.

وتضمنت قائمة أسماء المنظمات المرفوضة "جمعية معكم للتنمية والمشهرة برقم 4596 لسنة 2012، ومؤسسة المركز الوطني لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 2083 لسنة 2013، وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا والمشهرة برقم 2583 لسنة 2012، والجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان 9209 لسنة 2013، وجمعية كل المصريين 1901 لسنة 2011".





وأيضا "جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بالمطمر والمشهرة برقم 763 لسنة 2007، وجمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1563 لسنة 2011، والجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى والمشهرة برقم 2026 لسنة 2016، وجمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والمشهرة برقم 2066 لسنة 2017".





وكذلك، "جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع والمشهرة برقم 2252 لسنة 2011، ومؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزائم للتنمية والمشهرة برقم 9204 لسنة 2013، وجمعية الرواق الجديدة والمشهرة برقم 5838 لسنة 2004 تعديل 10 لسنة 2011".



