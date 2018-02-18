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ننشر التشكيلتان المحتملتان للإفريقي والترجي في مقابلة اليوم‎

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:53 م
ننشر التشكيلتان المحتملتان للإفريقي والترجي في مقابلة اليوم‎
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مروى الجلاصي
 
تتجه أنظار الجماهير التونسية والعربية، اليوم الأحد  17 فيفري 2018، إلى الملعب الأوليمبي برادس، للمقابلة التى ستجمع شيخ الأندية التونسية الترجي والإفريقي التونسي،  لحساب الجولة 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. 

وتنشر بوابة "الفجر" التشكيلتان المحتملتان للفريقين:

النادي الإفريقي : عاطف الدخيلي / حموة العقربي / علي العابدي / سيف تقا / فخر الدين الجزيري / وسام بن يحيى / أحمد خليل / غازي العيادي / بلال الخفيفي / صابر خليفة / تيجاني بلعيد.

الترجي الرياضي : معز بن شريفية / سامح الدربالي / خليل شمام / شمس الدين الذوادي / منتصر الطالبي / فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / سعد يقير أو محمد علي منصر  / يوسف البلايلي / طه ياسين الخنيسي / أنيس البدري.

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