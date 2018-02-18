حازم إمام: حققت كل شيء في كرة القدم إلا الوصول للمونديال.. واعتزلت لهذا السبب!

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أن لعب الكرة كانت أحلى أيام حياته على الرغم من الأجواء العصيبة التي يعيشها لاعب الكرة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامي كريم حسن شحاتة: "كرة القدم تحتاج تضحيات كثيرة، إلا أنني حققت كل شيء في كرة القدم إلا الوصول إلى كأس العالم".

وتابع الثعلب الصغير: "سبب اعتزالي كرة القدم كان عدم مشاركتي أساسيا مع الزمالك في آخر موسمين".