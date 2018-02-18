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جميل وأسمر بصوت نجم "ذا فويس كيدز" خالد الفايد تتجاوز 500 ألف مشاهدة (فيديو)

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:42 ص
جميل وأسمر بصوت نجم ذا فويس كيدز خالد الفايد تتجاوز 500 ألف مشاهدة (فيديو)
خالد الفايد
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "جميل وأسمر" للمطرب الراحل محمد قنديل، والتي أداها الطفل خالد الفايد نجم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" عدد مشاهدات ضخم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وحققت الأغنية التي عرضتها قناة اليوتيوب الخاصة ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أكثر من 500 ألف مشاهدة من طرحها للمشاهدة والاستماع في 15 فبراير الجاري. 

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