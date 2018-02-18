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مخرج كوري جنوبي يأمل أن تحسن الألعاب الأولمبية العلاقات مع الشمال

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:35 ص
مخرج كوري جنوبي يأمل أن تحسن الألعاب الأولمبية العلاقات مع الشمال
المخرج الكوري الجنوبي كيم كي- دوك
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الفجر الفني
 

قال المخرج الكوري الجنوبي كيم كي-دوك يوم السبت إنه يأمل في تحسن العلاقات بين شطري كوريا بعد مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة.

تشارك كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية في بيونجتشانج بناء على دعوة من الجنوب الذي يستخدم الحدث للمساعدة في تخفيف حدة التوتر بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية.

وعبر كيم عن شعور بالتفاؤل خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان برلين السينمائي حيث يشهد العرض الأول لفيلمه ”انكان جونجكان سيكان جريجو انكان“ .

وقال ”الألعاب الأولمبية الشتوية تقام حاليًا في كوريا وهناك ممثلون عن كوريا الشمالية أيضا. الأجواء إيجابية إلى حد ما ونأمل في الكثير من التحسن على شبه الجزيرة الكورية“.

وأضاف كيم أن رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن الذي انتخب عام 2017 يمتلك القدرة على قيادة سفينة الجنوب واجتياز عوامل التوتر مع الشمال وهذا ما جعله يأمل في ”حدوث تغير مثير في تاريخ شبه الجزيرة الكورية في المستقبل القريب“.


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