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طارق يحيى: الأهلي حسم الدوري.. وهناك منافسة شرسة على المركز الثاني

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:34 ص
طارق يحيى: الأهلي حسم الدوري.. وهناك منافسة شرسة على المركز الثاني
طارق يحيي
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أحمد عصام
 

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي بتروجت، أن النادي الأهلي حسم بطولة الدوري العام بشكل كبير، والبطولة ستنتهي مبكرا وبفارق كبير عن الوصيف.

 

وأضاف يحيى خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "المنافسة ستكون شرسة على المركز الثاني بين أندية الإسماعيلي والمصري والزمالك، ونادي سموحة تحت قيادة ميمي عبد الرازق سيكون له شأن آخر بالدوري".

 

وقال : "معركة الهبوط ستكون قوية بين 4 أو 5 أندية، وستكون المنافسة مستمرة حتي نهاية بطولة الدوري، وطموحات المدربين الفنين للأندية ستحسم مراكز الوسط في جدول الدوري".

 

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