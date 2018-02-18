شوقي غريب يكشف عن موعد حسم ودية الجزائر والمغرب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه يعكف حاليا على اختيار 40 لاعبا لانضمام أفضلهم إلى معسكر مارس المقبل.

وأضاف "غريب" خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، أنه سيحسم خلال الفترة القادمة مواجهة الجزائر أو المغرب خاصه بعد إصرارهم على مواجهة المنتخب الأوليمبي.