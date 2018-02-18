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برزنتيشن: برنامج منتخب مصر للمونديال سيعلن خلال أسبوع

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:06 ص
برزنتيشن: برنامج منتخب مصر للمونديال سيعلن خلال أسبوع
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، أن الجانب الإعلاني في كرة القدم يقترب في سخونته مما يحدث في ملاعب كرة القدم بين الأندية.

 

وأضاف كامل في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "برنامج منتخب مصر استعدادا لكأس العالم في روسيا 2018 سيعلن خلال أسبوع، وسيكون برنامج قوي بمواجهات ودية كبيرة".

 

وتابع: "نحاول الحصول على حقوق البطولات الكبرى خلال الفترة المقبلة، ونطمح لاستعادة الجماهير خلال هذا الموسم في بطولة كأس مصر، حتى تعود الجماهير بشكل كامل الموسم القادم".

 

المزيد عن: منتخب مصر كأس العالم رياضة روسيا 2018 بريزنتيشن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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