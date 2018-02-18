ضياء السيد: انتخابات الأهلي "لها ناسها" ولم أفكر في خوضها إطلاقا

كشف ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، عن موقفه من خوض انتخابات النادي الأهلي.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الانتخابات "لها ناسها" ولم أفكر إطلاقًا في خوض انتخابات النادي الأهلي، أو انتخابات أخرى، لا أرى نفسي مؤهلًا لذلك".

وأضاف: "انتخابات الأهلي كانت قوية وامتازت بالشفافية وأتمنى التوفيق للمجلس الحالي".

ومن ناحية أخرى أكد "السيد" أنه رفض منصب مدير الكرة مع مجلس محمود طاهر لأنه لن يفيد الأهلي في هذا المنصب.