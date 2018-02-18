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كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:00 ص
كواليس تجهيزات عرض قواعد العشق ٤٠ على مسرح جامعة القاهرة (صور)
تجهيزات "قواعد العشق ٤٠"
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شيماء عطية
 

تجري الآن على قدم وساق تجهيزات العرض المسرحي "قواعد العشق 40" لفرقة المسرح الحديث لتعرض في السادسة مساء اليوم الأحد 18 فبراير على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى (القبة) بجامعة القاهرة، ضمن برنامج قوافل التنوير التي تنظمها وزارة الثقافة برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



يذكر أن مبادرة "قوافل التنوير - المسرح بين ايديك" هي مبادرة لتجوال العروض المسرحية بالجامعات و المدارس في مختلف المحافظات تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وقد بدأت مرحلتها الأولى الأسبوع الماضي بعرض "السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة على مسرح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، وتستمر فعاليات المبادرة حتي إبريل المقبل.



كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
كواليس تجهيزات عرض "قواعد العشق ٤٠" على مسرح جامعة القاهرة (صور)
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