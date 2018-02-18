خطيب بالأوقاف: "المعز" و"المذل" ليسا من أسماء الله الحسنى



وتابع "أبو الفضل" في لقاء مع قناة LTC الفضائية، أن الناس ظنوا أن هذه الأسماء من جمع النبي، لافتا إلى أن هذا الكلام موجود في الكتب منذ 1150 سنة، والإمام الترمذي، الذي أخرج الحديث، قال إنه "ضعيف".



وأضاف، أن هناك بعض الأسماء الخاطئة مثل "المذل"، و"المعز"، و"النافع الضار".

قال وحيد أبو الفضل، إمام وخطيب بالأوقاف، ومؤلف كتاب "أسماء الله الحسنى"، إن النبي لم يجمع هذه الأسماء، وقال إن لله 99 اسمًا، ولكن أخرجها "الترمذي" في سننه، وجمعها أحد رواة الحديث، وهو الوليد بن مسلم.