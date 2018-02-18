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مدرب حراس لوس أنجلوس: الإعلام يفرض الحضري على كوبر.. وفشلنا في التعاقد مع ثلاثي المنتخب

الأحد 18/فبراير/2018 - 12:44 ص
مدرب حراس لوس أنجلوس: الإعلام يفرض الحضري على كوبر.. وفشلنا في التعاقد مع ثلاثي المنتخب
عصام الحضري
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أحمد عصام
 

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى نادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن الدوري الأمريكي سيبدأ في شهر مارس المقبل، وأن عمر جابر لاعب الفريق تماثل الشفاء بشكل كامل، وسيبدأ التدريب مع الفريق قريبًا.

 

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "لا صحة لمفاوضات لوس أنجلوس مع عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي، وأن الدوري الأمريكي مختلف عن الدوري المصري".

 

وأضاف: "تفاوضنا مع محمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وعمرو جمال خلال الفترة الماضية، ولكن لم نوفق في التعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير".

 

وواصل : "لا يوجد خلاف شخصي مع عصام الحضري حارس مرمى نادي التعاون السعودي، ومن وجهة نظري أن مسيرة الحضري الدولية كانت لابد أن تنتهي في عام 2012، والإعلام المصري يحاول فرضه على هيكتور كوبر مدرب المنتخب".

 

وتابع : "أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك الأفضل لحراسة مرمى المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، ولكن ينقصه التركيز في المباريات والتدريب بجدية شديدة، ومحمد الشناوي حارس الأهلي مميز ولكن ينقصه الخبرة الدولية فقط".

 

وأتم : "هناك ظلم كبير لشريف إكرامي والشناوي لمصلحة الحضري، وأتمنى أن يخوض أحمد الشناوي حراسة مصر في المونديال، والحضري يكون كحارس ثالث للمنتخب".

 

واختتم : "المنتخب يحتاج 9 مباريات تجريبية على الأقل قبل كأس العالم، والقرعة في ترتيب المباريات خلال المونديال لم يخدم مصر".

 

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