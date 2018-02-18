هالة سرحان: قدمت محمود سعد والإبراشي للشاشة.. وفاهيتا عن الأخير: مش هنسامحك عليه





ولفتت إلى أن الراحل يوسف شاهين، قال خلال الحلقة تصريحًا مهمًا عن المخرجين ووضعناه فى إعلان الحلقة، مضيفة: "فوجئت بمحمود سعد جاني تاني يوم وقال لي عمرى كله اشتغلت صحافة وما حدش كان بيعبرني في الشارع بالشكل ده".





وتابعت: "قدمت وائل الإبراشي وأيضا رفض في البداية"، فيما سخرت فاهيتا قائلة: "هو ده اللي مش هنعرف نسامحك عليه شعلة إعلامية تولع الحلقة بالضيوف والمشاهديين".



