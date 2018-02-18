هالة سرحان: قدمت محمود سعد والإبراشي للشاشة.. وفاهيتا عن الأخير: مش هنسامحك عليه
الأحد 18/فبراير/2018 - 01:21 ص
مريم الشريف
أوضحت الإعلامية هالة سرحان، أنها بحكم عملها فى إقامه المحطات الفضائية، قدمت عددًا كبيرًا من الشخصيات على الشاشة أبرزها الاعلامي الكبير محمود سعد على دريم، حيث طلبت منه تقديم برنامج على شاشتها إلا أنه رفض فى البداية لكونه خجول.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" على CBC قائلة: "اقنعت سعد، وقولت له نسجل حلقة وفي حالة لم يرغب في استكمال البرنامج سنوافق على طلبه، وقدم سعد الحلقة مع المخرج العالمي يوسف شاهين".
ولفتت إلى أن الراحل يوسف شاهين، قال خلال الحلقة تصريحًا مهمًا عن المخرجين ووضعناه فى إعلان الحلقة، مضيفة: "فوجئت بمحمود سعد جاني تاني يوم وقال لي عمرى كله اشتغلت صحافة وما حدش كان بيعبرني في الشارع بالشكل ده".
وتابعت: "قدمت وائل الإبراشي وأيضا رفض في البداية"، فيما سخرت فاهيتا قائلة: "هو ده اللي مش هنعرف نسامحك عليه شعلة إعلامية تولع الحلقة بالضيوف والمشاهديين".
المزيد عن: هلة سرحان نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمود سعد لايف من الدوبلكس فن فاهيتا سينما دراما الفجر الفني الابراشي ابلة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017