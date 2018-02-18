هالة سرحان تروي ذكرياتها عن زواج عمرو أديب ولميس الحديدي





قالت الإعلامية هالة سرحان، إن الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، كانا صحفيين معها فى المجلة التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت، لافتة إلى الإعلامي عماد أديب كان يترأس تحرير المجلة بينما كانت هى نائب رئيس التحرير.





وعلقت الدمية الشهيرة المسماة أبلة فاهيتا ساخرة: "مش كنتى توقفي الجوازة وترحمي المشاهدين".













وأضافت خلال لقائها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" على CBC قائلة: "فوجئت في أحد الأيام إن لميس وعمرو بيقولو لى انهم هيتخطبوا".