طفل يقطع رقبة زميله بـ"موس حلاقة" في مدرسة ابتدائي بالقليوبية (فيديو)





عرض برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم"، مقطع فيديو لـطفل يقطع رقبة زميله بـ"موس حلاقة" في مدرسة ابتدائي.وقال مصطفى أحمد، الطفل المجني عليه بمدرسة بالقليوبية، إن زميله اعتدى عليه أثناء وقت الراحة وتشاجرا مع بعضهم البعض، متابعًا أن الطفل انتظره بعد اليوم الدراسي مع شقيقه الأكبر، واعتدوا عليه بزجاج و"موس"، لافتًا إلى أن الأطباء أخبره أنه كان سيتوفى إذا تعمق الجرح لنصف مليم آخر.