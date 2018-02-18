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طفل يقطع رقبة زميله بـ"موس حلاقة" في مدرسة ابتدائي بالقليوبية (فيديو)

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:47 ص
طفل يقطع رقبة زميله بـموس حلاقة في مدرسة ابتدائي بالقليوبية (فيديو)
الطفل الضحية
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أمنية فوزي
 
عرض برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم"، مقطع فيديو لـطفل يقطع رقبة زميله بـ"موس حلاقة" في مدرسة ابتدائي.

وقال مصطفى أحمد، الطفل المجني عليه بمدرسة بالقليوبية، إن زميله اعتدى عليه أثناء وقت الراحة وتشاجرا مع بعضهم البعض، متابعًا أن الطفل انتظره بعد اليوم الدراسي مع شقيقه الأكبر، واعتدوا عليه بزجاج و"موس"، لافتًا إلى أن الأطباء أخبره أنه كان سيتوفى إذا تعمق الجرح لنصف مليم آخر.

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