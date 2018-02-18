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عضو بـ"قومي حقوق الإنسان": أهالي سيناء كان ينتظرون العملية الشاملة منذ 5 سنوات

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:24 ص
عضو بـقومي حقوق الإنسان: أهالي سيناء كان ينتظرون العملية الشاملة منذ 5 سنوات
الدكتور صلاح سلام
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهالي سيناء كانوا ينتظرون العملية الشاملة سيناء منذ 5 سنوات.

وأشار "سلام"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنهم كانوا يتشوقون إلى الحرب التي تقضي على الإرهاب من جذوره، مضيفا أن التنظيمات الإرهابية لوثت سيناء.

وأضاف أن تواجد القوات المسلحة في كل شبر من سيناء، أمر يدعو السيناويين للفخر، متابعا أن أهالي سيناء يستقبلون رجال القوات المسلحة بالزغاريد.
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