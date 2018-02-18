عاجل.. مدرب المنتخب السابق: ليستر سيتي الإنجليزي يراقب "تريزيجيه"

تحدث ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، عن الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي.

وقال "السيد" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تريزيجيه لاعب صاحب عقلية محترمة، واحترمت تفكيره جدًا عندما قرر الرحيل عن أندرلخت على سبيل الاعارة من أجل الحصول علي فرصة المشاركة بشكل أساسي".

وأضاف: " تريزيجيه يقدم أداء قويا مع قاسم باشا وسجل أكثر من 10 أهداف مع فريقه حتى الآن ولفت أنظار الأندية الأوروبية إليه في الفترة الحالية، وعلمت أن ليستر سيتي الإنجليزي يراقبه من أجل التعاقد معه وأتمنى انتقاله للدوري الإنجليزي".