عمرو يوسف: أجسد طبيب في "طايع" والعمل مكتوب بشكل سينمائي













وأشار إلى أنه سيقدم شخصية طبيب وليس معلم كما أشيع، وفى خلال رحلته عن الثأر يدخل فى مشكلة خاصة بالآثار وغيرها.

كشف الفنان عمرو يوسف، عن تفاصيل مسلسل "طايع" والمقرر تقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث قال: "مشروع السيناريو مرعب ولما قرأته كلمت المخرج والمنتج رامى إمام قولت له الإسكريبت ده سينمائي ولكن بامكانية أكثر تكلفة وصعوبة".وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هنا العاصمة" مع الاعلامية لميس الحديدي على قناة "CBC": "إحنا داخلين تحدى كبير علشان ننفذ السيناريو بقوة المكتوب على الورق، ومعي الفنان عمرو عبد الجليل وأراهن انه من أفضل الادوار التى سيقدمها، وكذلك الفنانة سهير المرشدي وصبا مبارك والمخرج عمرو سلامة".