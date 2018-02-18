مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع على قناتي trt ودعوة
الأحد 18/فبراير/2018 - 12:36 ص
الفجر الفني
يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناة TRT، ودعوة الناقلتين للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.
عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.
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