محمد كامل: مفاجآت ضخمة في إعداد المنتخب.. والجمهور يعود الموسم الجديد

قال محمد كامل رئيس شركة "بريزنتيشن سبورت" راعي الكرة المصرية، إن شركته تحضر إعدادا غير مسبوق لمنتخب مصر قبل المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق على مواجهة بلجيكا بعد اليونان والبرتغال هناك مفاجآت ضخمة ستعلنها الشركة في الساعات المقبلة.

أوضح كامل في مداخلة مع الإعلامي أحمد شويير، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يتعاون معه من أجل دوري غاية في القوة في الموسم المقبل ويعكف عمرو وهبي نائب رئيس الشركة على تجهيز تلك الأمور، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وعد بعودة الجماهير للدوري بشكل كامل في الموسم الجديد مع بداية عودتهم لمباريات كأس مصر مشددا على أن الشركة تجهز لنقل مباريات الكأس بصورة أفضل.

رئيس بريزنتيشن شدد على أن هناك تعاون شديد مع الجبلاية من أجل إنهاء كافة الأمور وإظهار الكرة المصرية في أفضل صورة.