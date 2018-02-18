ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد كامل: مفاجآت ضخمة في إعداد المنتخب.. والجمهور يعود الموسم الجديد

الأحد 18/فبراير/2018 - 12:30 ص
محمد كامل: مفاجآت ضخمة في إعداد المنتخب.. والجمهور يعود الموسم الجديد
منتخب مصر
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال محمد كامل رئيس شركة "بريزنتيشن سبورت" راعي الكرة المصرية، إن شركته تحضر إعدادا غير مسبوق لمنتخب مصر قبل المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق على مواجهة بلجيكا بعد اليونان والبرتغال هناك مفاجآت ضخمة ستعلنها الشركة في الساعات المقبلة.

 

أوضح كامل في مداخلة مع الإعلامي أحمد شويير، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يتعاون معه من أجل دوري غاية في القوة في الموسم المقبل ويعكف عمرو وهبي نائب رئيس الشركة على تجهيز تلك الأمور، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وعد بعودة الجماهير للدوري بشكل كامل في الموسم الجديد مع بداية عودتهم لمباريات كأس مصر مشددا على أن الشركة تجهز لنقل مباريات الكأس بصورة أفضل.

 

رئيس بريزنتيشن شدد على أن هناك تعاون شديد مع الجبلاية من أجل إنهاء كافة الأمور وإظهار الكرة المصرية في أفضل صورة.

 

المزيد عن: مفاجأت ضخمة محمد كامل رياضة رئيس شركة بريزنتيشن بريزنتيشن الجمهور الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري نجوم قطر
المرخية
0
x
15:45
0
الخور
السد
0
x
17:55
0
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
روشديل
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
13:00
-
ليفانتي
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
أتلتيك بيلباو
إسبانيول
-
x
19:30
-
فياريال
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
شتوتجارت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
19:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
16:00
-
نانت
ليل
-
x
18:00
-
ليون
مارسيليا
-
x
22:00
-
بوردو
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
-
x
18:00
-
باكوس دي فيريرا
موريرينسي
-
x
18:00
-
تشافيس
بورتو
-
x
20:00
-
ريو آفي
فيتوريا جيماريش
-
x
22:15
-
سبورتينج براجا
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
13:30
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
ساسولو
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بينفينتو
-
x
16:00
-
كروتوني
أتلانتا
-
x
19:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
21:45
-
سامبدوريا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي المغرب التطواني
-
x
17:00
-
شباب أطلس خنيفرة
الجيش الملكي
-
x
17:00
-
الرجاء الرياضي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
الكوكب المراكشي
الوداد الرياضي
-
x
21:00
-
سريع وادي زم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الجرجيسي
-
x
14:00
-
النادي الصفاقسي
الملعب التونسي
-
x
14:30
-
اتحاد بن قردان
النادي الإفريقي
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي
النادي البنزرتي
-
x
15:00
-
شبيبة القيروان
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
نجم المتلوي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
19:30
-
الإسماعيلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/18/2018 3:00:09 AM