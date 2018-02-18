محمد كامل يستجيب لمبادرة أبو ريدة للصلح مع شوبير

استجاب محمد كامل رئيس شركة "بريزنتيشن سبورت"، لمبادرة الصلح بينه والإعلامي أحمد شوبير خلال الساعات الماضية، وعقد الثنائي جلسة يوم السبت لتصفية الأجواء.

وتدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لاحتواء الأزمة بين رئيس بريزنتيشن وشوبير واحتوى المشكلة في جلسة للصلح ليتم تصفية الخلافات تماما.

وأعلن محمد كامل عن انتهاء الأزمة مع شوبير واستجابته للصلح مع لاعب الأهلي الأسبق، مؤكدا أن شركته تعمل لصالح الكرة المصرية ولا تهدف لأي شيء آخر.

وأضاف كامل بأن الخلافات مع شوبير كانت لمصلحة الكرة المصرية وعبارة عن مباراة وانتهت تماما، في حين أشاد الإعلامي بالدور الذي لعبته الشركة في تطوير الكرة المصرية والدخول في مجال العالمية، إضافة إلى مساعدة المنتخب على التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا بعد غياب ٢٨ عاما.