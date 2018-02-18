"أديب" عن انتحال خريج تجارة صفة طبيب: "لا يحدث إلا في مصر"
الأحد 18/فبراير/2018 - 12:45 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتحال خريج كلية تجارة صفة طبيب جراحة وعمله في مستشفى دكرنس بالدقهلية لمدة 20 يوما، ساخرا: "نفخر أن هذا لا يحدث إلا في مصر".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "دي حاجة تجنن.. ولولا أنهم شكوا فيه بالمستشفى بعد 20 يوما، كان زمانه بيولد ستات وبيكشف على رجالة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "دي حاجة تجنن.. ولولا أنهم شكوا فيه بالمستشفى بعد 20 يوما، كان زمانه بيولد ستات وبيكشف على رجالة".