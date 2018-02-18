"أديب" عن انتحال خريج تجارة صفة طبيب: "لا يحدث إلا في مصر"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "دي حاجة تجنن.. ولولا أنهم شكوا فيه بالمستشفى بعد 20 يوما، كان زمانه بيولد ستات وبيكشف على رجالة".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتحال خريج كلية تجارة صفة طبيب جراحة وعمله في مستشفى دكرنس بالدقهلية لمدة 20 يوما، ساخرا: "نفخر أن هذا لا يحدث إلا في مصر".