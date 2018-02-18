فحص 94 شقة مفروشة و12 فندقا شعبيا في حملة مكبرة لأمن البحر الأحمر





ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائي والسياسي فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.



وأسفرت الحملة من ضبط 5 قضايا سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، وضبط 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 2 قضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وضبط 1 قضية فعل فاضح.



شنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر حملة أمنية مكبرة علي الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة، حيث تم فحص عــدد 94 شقة مفروشة، وتم ضبط عدد 6 عدم الإخطار عن مفروش، وفحص 12 فندقا شعبيا بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر.