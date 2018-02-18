ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة من مخدر الحشيش بالغردقة

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1500 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.



تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الغردقة من ضبط عاطل بحوزتة كمبة من مخدر الحشيش.وتمكن النقيب مصطفي فراج ضابط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط المدعو "ض ص. م " مواليد 981991 بدون عمل ومقيم البلينا – سوهاج وبحوزته عدد 25 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جرام ومبلغ مالي 130 جنيه - وهاتف محمول، حال تواجده بمنطقة زرزارة "دائرة القسم".