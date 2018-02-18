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تامر عبدالمنعم عن اعتراف حزب "العيش والحرية" بواقعة الاغتصاب: "برافو"

الأحد 18/فبراير/2018 - 12:37 ص
تامر عبدالمنعم عن اعتراف حزب العيش والحرية بواقعة الاغتصاب: برافو
الإعلامي تامر عبدالمنعم
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رقية جمال
 
سخر الإعلامي تامر عبدالمنعم، من البيان الذي أصدره حزب "العيش والحرية" باعترافه بواقعة اغتصاب إحدى الناشطات.

وقال "عبدالمنعم"، خلال تقديم برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة": "حاجة وحشة أوي أنك تبقى حقوقي وتغتصب إحدى زميلاتك".

وبعد قراءة البيان، علق عبدالمنعم، قائلا: "لا برافو شاطرين، الموضوع في الآخر هما استجابوا بس بطريقتهم".
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