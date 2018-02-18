تامر عبدالمنعم عن اعتراف حزب "العيش والحرية" بواقعة الاغتصاب: "برافو"
الأحد 18/فبراير/2018 - 12:37 ص
رقية جمال
سخر الإعلامي تامر عبدالمنعم، من البيان الذي أصدره حزب "العيش والحرية" باعترافه بواقعة اغتصاب إحدى الناشطات.
وقال "عبدالمنعم"، خلال تقديم برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة": "حاجة وحشة أوي أنك تبقى حقوقي وتغتصب إحدى زميلاتك".
وبعد قراءة البيان، علق عبدالمنعم، قائلا: "لا برافو شاطرين، الموضوع في الآخر هما استجابوا بس بطريقتهم".
وقال "عبدالمنعم"، خلال تقديم برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة": "حاجة وحشة أوي أنك تبقى حقوقي وتغتصب إحدى زميلاتك".
وبعد قراءة البيان، علق عبدالمنعم، قائلا: "لا برافو شاطرين، الموضوع في الآخر هما استجابوا بس بطريقتهم".