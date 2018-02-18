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ياسر رزق: "السيسي" قبل توليه المنصب كان يريد رئيس مصر مدني

الأحد 18/فبراير/2018 - 12:23 ص
ياسر رزق: السيسي قبل توليه المنصب كان يريد رئيس مصر مدني
ياسر رزق
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داليا الحسين
 
قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منتهى طموحه أن يكون قائدا للقوات المسلحة ولم يكن طامحا في الوصول للحكم.

وأضاف رزق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قبل توليه المنصب كان يريد رئيس مصر مدني متخصص في الاقتصاد وفي الأربعينات من عمره ويحظى بشعبية في الشارع المصري، منوها بأن المشير طنطاوي عقد اجتماعًا مع قيادات القوات المسلحة وطلب منهم عدم الترشح لانتخابات 2012، مما أثار غضب الفريق سامي عنان، حيث قال: "إنتم بتحجره عليا".
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