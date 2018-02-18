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هالة سرحان تُحيى جمهور فاهيتا على طريقة "بحيرة البجعة"

الأحد 18/فبراير/2018 - 12:12 ص
هالة سرحان تُحيى جمهور فاهيتا على طريقة بحيرة البجعة
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مريم الشريف
 
قامت الإعلامية الدكتورة هالة سرحان بتحية جمهورها فى استديو "فاهيتا من الدوبلكس" على طريقة بالية بحيرة البجعة، وصفق لها الجمهور كثيرا.


وفى سياق منفصل كشفت الاعلامية هالة سرحان، على قناة CBC بانها لديها 4 الاف كتاب قرأتهم بأكملهم، ثم تبرعت بهم لمكتبات فى مختلف انحاء مصر.
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