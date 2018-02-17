"أبو الغيط" يؤكد رفضه لأية محاولة إسرائيلية للتعدي على الحقوق اللبنانية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن والذي ينعقد بالمدينة الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2018.





وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لشرح مفصل من الوزير اللبناني حول ما تقوم به بلاده لتأمين ثرواتها النفطية والغازية في إطار ما يكفله لها القانون الدولي من حقوق في مياهها الإقليمية، مضيفاً أن الأمين العام أكد رفضه في هذا الصدد لأية محاولة من جانب إسرائيل لخلق المشكلات والتعدي على الحقوق اللبنانية، سواء فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اللبنانية أو ما تقوم به اسرائيل من بناء للحوائط الاسمنتية داخل الأراضي اللبنانية بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط والصراف أكدا محورية مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والذي من المقرر أن ينعقد منتصف الشهر القادم، مضيفاً أن الأمين العام شدد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في هذا المؤتمر، خاصةً وأن دعم الجيش اللبناني يعد محل إجماع من قبل كافة الأطراف العربية والدولية، نظراً لما تمثله مؤسسة الجيش من ركيزة أساسية للاستقرار الأهلي في الدولة اللبنانية.



