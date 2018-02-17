ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أبو الغيط" يؤكد رفضه لأية محاولة إسرائيلية للتعدي على الحقوق اللبنانية

السبت 17/فبراير/2018 - 01:37 م
أبو الغيط يؤكد رفضه لأية محاولة إسرائيلية للتعدي على الحقوق اللبنانية
طباعة
أحمد الليموني
 
التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن والذي ينعقد بالمدينة الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2018.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لشرح مفصل من الوزير اللبناني حول ما تقوم به بلاده لتأمين ثرواتها النفطية والغازية في إطار ما يكفله لها القانون الدولي من حقوق في مياهها الإقليمية، مضيفاً أن الأمين العام أكد رفضه في هذا الصدد لأية محاولة من جانب إسرائيل لخلق المشكلات والتعدي على الحقوق اللبنانية، سواء فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اللبنانية أو ما تقوم به اسرائيل من بناء للحوائط الاسمنتية داخل الأراضي اللبنانية بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط والصراف أكدا محورية مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والذي من المقرر أن ينعقد منتصف الشهر القادم، مضيفاً أن الأمين العام شدد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في هذا المؤتمر، خاصةً وأن دعم الجيش اللبناني يعد محل إجماع من قبل كافة الأطراف العربية والدولية، نظراً لما تمثله مؤسسة الجيش من ركيزة أساسية للاستقرار الأهلي في الدولة اللبنانية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:40:10 PM