ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ياسر علي ماهر عن رحيل "أبو شادي": "فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله"

السبت 17/فبراير/2018 - 01:35 م
ياسر علي ماهر عن رحيل أبو شادي: فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله
ياسر علي ماهر
طباعة
الفجر الفني
 
نعى الفنان ياسر علي ماهر، الناقد السينمائي علي أبوشادي، الذي رحل، مساء أمس، بمنزله في الهرم، مشيرًا ألى أننا فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله.

وكتب "ماهر"، على حسابه الخاص على "فيس بوك": "رحمة الله عليك فقدت فيك الجسارة واﻷدب الجم ورقة الطباع، انحزت للفن المقاوم المحترم، رغم المناصب شديدة الحساسية التي لوثت الكثيرين، لكنك حافظت على رؤيتك الجريئة للفن، فقدت فيك اﻻعتدال، فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله رحمة الله عليك اﻷستاذ الكبير علي أبو شادي".

المزيد عن: ياسر علي ماهر وفاة علي أبوشادي علي أبوشادي رحيل علي أبوشادي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:40:10 PM