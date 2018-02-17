ياسر علي ماهر عن رحيل "أبو شادي": "فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله"

نعى الفنان ياسر علي ماهر، الناقد السينمائي علي أبوشادي، الذي رحل، مساء أمس، بمنزله في الهرم، مشيرًا ألى أننا فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله.





وكتب "ماهر"، على حسابه الخاص على "فيس بوك": "رحمة الله عليك فقدت فيك الجسارة واﻷدب الجم ورقة الطباع، انحزت للفن المقاوم المحترم، رغم المناصب شديدة الحساسية التي لوثت الكثيرين، لكنك حافظت على رؤيتك الجريئة للفن، فقدت فيك اﻻعتدال، فقدنا صوت عقل واستنارة قلما يجود الزمان بمثله رحمة الله عليك اﻷستاذ الكبير علي أبو شادي".



