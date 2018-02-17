إستوديانتس يفوز على يونيون بثنائية نظيفة في الدوري الأرجنتيني

انتصر فريقا إستوديانتس وراسينج على ضيفيهما يونيون ولانوس على الترتيب في انطلاقة الجولة الـ16 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

تغلب إستوديانتس على يونيون بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس ميلانو (ق56) والكولومبي خوان أوتيرو (ق69)، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق عشر نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر ويحتل المركز الخامس مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة.

ويتقدم إستوديانتس بنقطة على يونيون السادس وبنقطتين على راسينج الذي صعد للمرتبة السابعة مؤقتا أيضا بعد تغلبه (3-1) على لانوس الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المرتبة الـ22.

حملت ثلاثية راسينج توقيع أليخاندرو دوناتي (ق29) وريكاردو سينتوريون (ق63) وأوجوستو سولاري (ق67) فيما أحرز هدف صاحب الأرض الوحيد رومان ماريتنيز (ق75).

وفي مباراة أخرى انتزع فيليز سارسفيلد التعادل (2-2) من مضيفه بلجرانو في الوقت القاتل ليحل صاحب الأرض بالمرتبة التاسعة بـ25 نقطة بفارق الأهداف خلف إندبنديينتي وراسينج، بينما يحتل الضيوف المرتبة الـ21 بـ18 نقطة.