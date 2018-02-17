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قرار عاجل من الكويت بشأن الجاليات المقيمة

السبت 17/فبراير/2018 - 01:30 م
قرار عاجل من الكويت بشأن الجاليات المقيمة
الكويت - أرشيفية
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وكالات
 

قررت وزارة الصحة في دولة الكويت، اقتصار تقديم خدمة زراعة الأعضاء البشرية على المرضي الكويتيين فقط.

 

ونقلت صحيفة "القبس الالكترونية" الكويتية اليوم السبت، أن "وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أصدر قرارا وزاريا حمل الرقم 43 لسنة 2018، جاء فيه،بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء والقرارات المنفذة له، يقتصر تقديم خدمة زراعة الأعضاء، التي تقدم من قبل الفرق الطبية الأجنبية الزائرة المتخصصة في هذا المجال، على المرضى الكويتيين فقط".

 

وأكد الوزير الكويتي،على "ضرورة تعميم هذا القرار على الجهات المعنية، والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره".

 

يشار إلى أن عدد سكان الكويت حتى نهاية 2107 وصل إلى نحو 4.4 مليون نسمة، وبلغ عدد الكويتيين بينهم حوالي 1.34 مليونا والباقي أجانب من جنسيات عربية وآسيوية.

 

ويبلغ عدد العمال والفنين المصريين وعائلاتهم في الدولة نحو 400 ألفا، والسوريين 120 ألفا، والأردنيين 53 ألفا، فيما يبلغ عدد الهنود أكثر من 580 ألفا، والباكستانيين نحو 150 ألفا، إضافة إلى الجاليات الآسيوية والإفريقية الأخرى.

المزيد عن: وزارة الصحة الكويتية قرار عاجل خدمة زراعة الأعضاء البشرية الكويت الجاليات المقيمة
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