إنشاء أول مزرعة سمكية في الوادى الجديد بتكلفة 1.7 مليون جنيه

صرح رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدى الطماوى إنه سيتم إنشاء أول مزرعة سمكية بمركز الخارجة بتكلفة 7ر1 مليون جنيه .





وأوضح الطماوي – اليوم السبت – ان المزرعة ستقام بقرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، وتضم 6 أحواض لتربية واستزراع سمك البلطي وإنتاج الزريعة والطحالب وقد تم تحديد وتسليم الموقع للشركة المنفذة لهذا المشروع للبدء فى التنفيذ الفعلى أول مارس المقبل .





وأضاف أنه من المقرر دخول هذه المزرعة الخدمة فى شهر مايو القادم بهدف توفير الأسماك الطازجة لأبناء المحافظة .





يذكر أن محافظة الوادى الجديد لا تمتلك مزارع سمكية وتعتمد فى استهلاكها من الأسماك على الكميات المجمدة التى يتم جلبها من المحافظات الأخرى مما يتسبب فى ارتفاع أسعار الأسماك فى الوادى الجديد بكافة أنواعها.