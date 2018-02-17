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تشييع الشهيد "المالكي" من الحرم عصراً والدفن بمقبرة الشرائع

السبت 17/فبراير/2018 - 01:23 م
تشييع الشهيد المالكي من الحرم عصراً والدفن بمقبرة الشرائع
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الفجر السعودي
 
وصل جثمان الشهيد الجندي أول سعد بن ردود بن ردة النعثلي المالكي، مساء أمس، إلى محافظة جدة؛ تمهيداً لنقله إلى مكة والصلاة عليه عصراً بالمسجد الحرام.

وكان منسوب اللواء الثامن بالقوات البرية "المالكي" (28 عاماً)، قد استُشهد الخميس الماضي، في جازان، أثناء أداء واجبه في الذود عن أرض الوطن. حسب صحيفة "سبق"

ويُنقل جثمان الشهيد إلى مكة المكرمة، اليوم؛ حيث تؤدى عليه الصلاة بالمسجد الحرام عصراً، ويوارى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بالشرائع.


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