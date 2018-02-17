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"أسوان لأفلام المرأة" ينعى الناقد علي أبو شادي

السبت 17/فبراير/2018 - 01:28 م
أسوان لأفلام المرأة ينعى الناقد علي أبو شادي
علي أبوشادي
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صلاح حسن
 
نعت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الناقد والباحث والمؤرخ السينمائي علي أبو شادي، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة في منزله بالهرم.

 

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا قالت فيه أن رحيل أبو شادى يعد خسارة كبيرة للوسط السينمائى بأكمله، حيث يعتبر الراحل أحد أهم النقاد والباحثين فى مجال السينما، وكانت إسهاماته واضحة جدا من خلال مؤلفاته التى أثرت الحياة السينمائية فى مصر، أو المناصب التى شغلها التى ستظل بصماته واضحة بها، مؤكدة أن الثقافة العربية قد فقدت برحيله قيمة كبيرة يصعب تعويضها.

 

يُذكر أن الراحل قد تقلد عدة مناصب فى وزارة الثقافة أبرزها رئاسته لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومى للسينما، كما شارك فى العديد من لجان التحكيم فى المهرجانات السينمائية المصرية والعربية ولجان التحكيم الدولية للاتحاد الدولى للنقاد، كما أثرى المكتبة السينمائية بأكثر من عشرين كتابا منشورا من أبرزها سحر السينما، كلاسيكيات السينما المصرية (ثلاثة أجزاء) والسينما والسياسة.
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