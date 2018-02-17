وفاة لاعب بالدوري الجزائري بعد بلع لسانه

توفي داوود بورزق لاعب نادي نجم الدهامشة، الذي يلعب في دوري الهواة الجزائري أمس الجمعة بعدمًا ابتلع لسانه خلال مباراة فريقه أمام اتحاد عين آرنات.





وقال مسعود كوسة عضو الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، فى تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية، إن بورزق البالغ من العمر 24 عاماً، سقط على أرضية الميدان دون كرة، ودون أى احتكاك مع لاعب آخر خلال مجريات الشوط الأول من المواجهة التى جمعت فريقه نجم الدهامشة بضيفه اتحاد عين آرنات.





وأضاف كوسة: "فشل رجال الإسعفاف في إنعاشه بعدما سقط بطريقة غريبة دون أى احتكاك أثارت الهلع وجعلت رجال الإسعاف يتدخلون لتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى أقرب مستشفى بسرعة فائقة".



