الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات "الغلابة" لنقل الطلاب للمدارس (صور)
السبت 17/فبراير/2018 - 01:27 م
محمد العطار
عدة طرق غريبة إعتمد عليها المصريين في السنوات الماضية، لنقل الطلاب إلى المدارس، مما أثار الجدل بسبب أن تلك الوسائل تعد خطرة على حياة الأطفال والطلاب المنتقلين إلى المدارس.
عربية "كارو"
ففي الساعات الماضية، إنتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل تلاميذ بشبين الكوم في المنوفية للمدارس من خلال عربية بحصان "كارو"، مما إعتبره كثيرًا من المواطنين أنه إهانة للطلاب وقيمة العلم، وينمي بالطلاب روح اليأس.
التروسيكل
وفى محافظة كفر الشيخ، يعتمد أولياء الأمور على التروسيكل لتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم البعيدة عن قراهم، حيث يقوم عدد من أولياء الأمور بقرية إصلاح دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، باستئجار التروسيكل لصالح أبنائهم التلاميذ.
ويبرر أولياء الأمور إقبالهم على التروسيكل كوسيلة لنقل أبنائهم، بعدم وجود مواصلات آدمية، وبعد المدارس عن منازلهم وخشيتهم على أبنائهم من أن يتركوهم يذهبون إلى المدرسة سيرًا على الأقدام، من أن يتعرض أحدهم لحادث إذا ما توجهوا عبر الطرق الرئيسية، أو أن تطالهم أيادى قطاع الطرق وخاطفى الأطفال إذا ما توجهوا إلى مدارسهم خلال الزراعات.
عربية المواشي
وفي عزبة أبو النرش بأشمون بالمنوفية، ينتقل الأطفال إلى مدارسهم من خلال سيارة "نص نقل" مخصصة لنقل البضائع والمواشي، مما يعرضهم دائما لحوادث الطرق، فضلا عن أنها وسيلة غير آدمية.
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