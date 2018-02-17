ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات "الغلابة" لنقل الطلاب للمدارس (صور)

السبت 17/فبراير/2018 - 01:27 م
الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات الغلابة لنقل الطلاب للمدارس (صور)
وسائل توصيل الطلاب للمدارس
طباعة
محمد العطار
 


عدة طرق غريبة إعتمد عليها المصريين في السنوات الماضية، لنقل الطلاب إلى المدارس، مما أثار الجدل بسبب أن تلك الوسائل تعد خطرة على حياة الأطفال والطلاب المنتقلين إلى المدارس.


عربية "كارو"
ففي الساعات الماضية، إنتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل تلاميذ بشبين الكوم في المنوفية للمدارس من خلال عربية بحصان "كارو"، مما إعتبره كثيرًا من المواطنين أنه إهانة للطلاب وقيمة العلم، وينمي بالطلاب روح اليأس.

الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات الغلابة لنقل الطلاب للمدارس (صور)

التروسيكل
وفى محافظة كفر الشيخ، يعتمد أولياء الأمور على التروسيكل لتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم البعيدة عن قراهم، حيث يقوم عدد من أولياء الأمور بقرية إصلاح دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، باستئجار التروسيكل لصالح أبنائهم التلاميذ.

ويبرر أولياء الأمور إقبالهم على التروسيكل كوسيلة لنقل أبنائهم، بعدم وجود مواصلات آدمية، وبعد المدارس عن منازلهم وخشيتهم على أبنائهم من أن يتركوهم يذهبون إلى المدرسة سيرًا على الأقدام، من أن يتعرض أحدهم لحادث إذا ما توجهوا عبر الطرق الرئيسية، أو أن تطالهم أيادى قطاع الطرق وخاطفى الأطفال إذا ما توجهوا إلى مدارسهم خلال الزراعات.

الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات الغلابة لنقل الطلاب للمدارس (صور)

عربية المواشي
وفي عزبة أبو النرش بأشمون بالمنوفية، ينتقل الأطفال إلى مدارسهم من خلال سيارة "نص نقل" مخصصة لنقل البضائع والمواشي، مما يعرضهم دائما لحوادث الطرق، فضلا عن أنها وسيلة غير آدمية.

الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات الغلابة لنقل الطلاب للمدارس (صور)
المزيد عن: نقل الطلاب للمدارس التربية والتعليم اخر الاخبار اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:40:01 PM