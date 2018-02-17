الكارو والتروسيكل.. أتوبيسات "الغلابة" لنقل الطلاب للمدارس (صور)

التروسيكل

وفى محافظة كفر الشيخ، يعتمد أولياء الأمور على التروسيكل لتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم البعيدة عن قراهم، حيث يقوم عدد من أولياء الأمور بقرية إصلاح دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، باستئجار التروسيكل لصالح أبنائهم التلاميذ.



