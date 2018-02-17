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زعيم اليمين الفرنسي يفضح ساركوزي وماكرون

السبت 17/فبراير/2018 - 01:22 م
زعيم اليمين الفرنسي يفضح ساركوزي وماكرون
إيمانويل ماكرون ونيكولا ساركوزي
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وكالات
 

قال زعيم اليمين الفرنسي، لوران فوكييه، في محاضرة أمام طلاب بثت قناة التلفزيون "تي ام سي" مقطعًا منها سُجّل بدون علمه أمس الجمعة، إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كان يتنصت على وزراء حكومته.

 

من جهة أخرى، أكد زعيم حزب الجمهوريين المعارض في التسجيل أثناء محاضرة في معهد الإدارة في ليون، أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أنشأ "خلية لتدمير" فرنسوا فيون، رئيس الوزراء طوال ولاية ساركوزي والمرشح للرئاسة في انتخابات مايو 2017.

 

ورد الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو، في تغريدة على تويتر "إهانات وشتائم وسوقية...مفهوم خاص للتعليم..طلاب المعهد يستحقون أفضل من ذلك".

 

وقال فوكييه في التسجيل، إن "نيكولا ساركوزي وصل إلى حد مراقبة الهواتف النقالة للذين يدخلون إلى مجلس الوزراء".

 

وأضاف "كان يتنصت عليهم للاطلاع على كل رسائلهم الإلكترونية وكل رسائلهم النصية والتحقق مما كان يقوله كل من وزرائه عند دخوله إلى مجلس الوزراء".

 

وفوكييه كان وزيراً مكلفاً الشؤون الأوروبية ووزيراً للتعليم العالي والبحث إبان عهد ساركوزي.

 

وفي اتصال هاتفي، رفضت المصادر القريبة من فوكييه التعليق.

 

وحول ماكرون، قال فوكييه في التسجيل "موضوعياً لم يكن محظوظاً. فيون يفوز في الانتخابات التمهيدية، وفي الخلف كان يدمره..إنني واثق أنه نظم ذلك، أعتقد أنه ساهم إلى حد كبير في تشكيل خلية تدمير".

 

وكان فيون الأوفر حظاً في الاقتراع لكن شعبيته تراجعت بعد معلومات صحافية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده.

 

ووجهت إليه بعد ذلك تهم "اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة" أثناء السباق إلى الإليزيه.

المزيد عن: نيكولا ساركوزي فرنسا زعيم اليمين الفرنسي إيمانويل ماكرون
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