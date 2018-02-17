ضبط عاطل بحيازته 101 قطعة أثرية للإتجار بالمنيا



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا قيام المدعو "على. م. أ" 40 سنةعامل، سبق اتهامه بقضيتي أموال عامة، إتجار في الآثار، ومقيم بمحافظة المنيا بحيازة العديد من القطع الأثرية بقصد الإتجار.





عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة،قامت مأمورية من قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا لاستهداف مسكن المتهم المذكور وتفتيشه، مما أسفر عن ضبطه وبحوزته 101 قطعة أثرية

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.





نجحت شرطة السياحة والأثار بالمنيا، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بحيازه 101 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار.