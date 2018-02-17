توقعات ببدء تطبيق سرعة الـ 140 كم في بعض الطرقات خلال 48 ساعة

من المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية اليوم السبت في تركيب اللوحات التحذيرية للسرعات النظامية القصوى الجديدة على بعض الطرقات السريعة والتي تقرر رفعها من 120 كم في الساعة إلى 140 كم في الساعة، تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي للقرار خلال 48 ساعة في الطرق المشمولة بالقرار.





ووفقًا للمعلومات الأولية فإن الطرق السريعة المشمولة بالمرحلة الأولى من تعديل السرعات، ورفعها إلى 140 كيلومترًا في الساعة، والمنتظر إعلانها بشكل رسمي: طريق الرياض - الطائف السريع، طريق الرياض – الشرقية، طريق الرياض - القصيم وطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة. حسب صحيفة "سبق"





وكان الأمن العام قد أكد قبل أيام قليلة بأنه عند حدوث التغيير سيتم إعلان ذلك في حينه، وتحديد الطرق التي ستشهد إعادة تحديد السرعات بها، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية على هذه الطرق.





وأكدت المصادر أن تعديل السرعات على الطرق سيسبقه إعلان رسمي، مشددة على قائدي المركبات بضرورة اتباع السرعات النظامية واللوحات الإرشادية الحالية تجنبًا للمخالفات.





الجديد بالذكر أن "سبق" انفردت بالإشارة إلى قرب تطبيق القرار في تقرير نشرته السبت الماضي بعنوان "تم تجهيز تصاميم اللوحات.. والإعلان متوقَّع خلال أسابيع: استعدادات لرفع السرعات النظامية إلى 140 كم في بعض الطرق.. تعرَّف عليها".







