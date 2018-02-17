محمود سعد يتعرض لـ موقف طريف بسبب "الصعايدة"
السبت 17/فبراير/2018 - 01:22 م
هدى عبدالرازق
تعرض الإعلامي محمود سعد، لموقف طريف خلال حواره مع حارس أحد العقارات، خلال برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة.
حيث قاطع "سعد"، حارس العقار عند إلقاءه نكتة عن الصعايدة، قائلاً: "لا متعملناش مشاكل، إحنا بنحب الصعايدة، وطلع منهم أحسن ناس في مصر رؤساء ومفكرين.. بس عندهم بؤس".
حيث قاطع "سعد"، حارس العقار عند إلقاءه نكتة عن الصعايدة، قائلاً: "لا متعملناش مشاكل، إحنا بنحب الصعايدة، وطلع منهم أحسن ناس في مصر رؤساء ومفكرين.. بس عندهم بؤس".