خبير في الشأن الإفريقي يكشف السبب الحقيقي وراء استقالة رئيس وزراء إثيوبيا
السبت 17/فبراير/2018 - 01:20 م
قال مدير مركز إفريقيا للتنمية والسلام، حسن نجيلة، إن استقالة هايلى ماريام ديسالين رئيس الزوراء الإثيوبي، جاءت لتريح العرق الكبير في الدولة "الأورومو" بالإضافة إلى "الأمهرة"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الإثيوبي كان قد وعد بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين خلال الاضطربات من المعارضين السياسيين خلال يناير المنصرم إلا أنه لم يفرج عنهم مما اضطره لتقديم استقالته.
وأضاف نجيلة خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي مهند العراوي، أن استقالة "ديسالين" من الحزب تمت الموافقة عليها إلا أنه من المنتظر أن يستمر في منصبه في رئاسة الوزراء إلى أن يخلفه أحد، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى أقل العرقيات في الدولة عدداً، لافتًا إلى أن إطلاق سراح المعتقلين جاء متأخراً وهو ما تسبب في تلك الاضطرابات، خاصة أن غالبيتهم كان من "الأرومو" الذين يشعرون أنهم مضطهدين.