خبير في الشأن الإفريقي يكشف السبب الحقيقي وراء استقالة رئيس وزراء إثيوبيا

قال مدير مركز إفريقيا للتنمية والسلام، حسن نجيلة، إن استقالة هايلى ماريام ديسالين رئيس الزوراء الإثيوبي، جاءت لتريح العرق الكبير في الدولة "الأورومو" بالإضافة إلى "الأمهرة"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الإثيوبي كان قد وعد بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين خلال الاضطربات من المعارضين السياسيين خلال يناير المنصرم إلا أنه لم يفرج عنهم مما اضطره لتقديم استقالته.



