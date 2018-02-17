برلمانية تطالب بزيادة الاستثمارات في بورسعيد

طالبت النائبة سعاد المصري، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومسئول الاتصال السياسي لائتلاف "دعم مصر" ببورسعيد، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بزياد قيمة الاستثمارات بمحافظة بورسعيد من أجل خدمة شباب المحافظة.





وقالت "المصري"، إن لجنة المشروعات تتبنى مشروع قانون لتنظيم وحماية سيارات بيع السلع الغذائية بعد تبنيها توفير 100 سيارة لشباب بورسعيد، متقدمة بالشكر للوزيرة سحر نصر على تمويلها لمشروع الحاضنات بعدد 100 حاضنة ومن ضمنها حاضنة بورسعيد.



