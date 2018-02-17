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تأجيل محاكمة طفل في أحداث مصر والسودان لجلسة 13 مارس لمرافعة الدفاع

السبت 17/فبراير/2018 - 01:16 م
تأجيل محاكمة طفل في أحداث مصر والسودان لجلسة 13 مارس لمرافعة الدفاع
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
أجلت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام 16 سنة، "حدث" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" وذلك لجلسة 13 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجة شحاتة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة، قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات فضلال عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر. 
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