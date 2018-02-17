تأجيل محاكمة طفل في أحداث مصر والسودان لجلسة 13 مارس لمرافعة الدفاع

أجلت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام 16 سنة، "حدث" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" وذلك لجلسة 13 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجة شحاتة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



