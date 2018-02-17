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الهيئة الوطنية: طبع البطاقات الانتخابية بشكل يعصب التلاعب فيها (فيديو)

السبت 17/فبراير/2018 - 01:15 م
الهيئة الوطنية: طبع البطاقات الانتخابية بشكل يعصب التلاعب فيها (فيديو)
المستشار لاشين إبراهيم
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ندى محمد
 
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة على عقد مؤتمر لإظهار الضوابط للتغطية الإعلامية لفعاليات العملية الانتخابية والصمت الانتخابي ودور الصحافة في الحشد لتوافد المواطنين على التصويت لتكون انتخابات رئاسية تليق بمصر.

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أنه سيتم طبع البطاقات الانتخابية والتي سيكون من الصعب التلاعب فيها، موضحًا أن كل المنظمات التي تقدمت لمراقبة الانتخابات سواء محلية أو أجنبية حصلت على الموافقة، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعون على مدار العملية الانتخابية.
المزيد عن: مصر انتخابات رئاسية المستشار لاشين إبراهيم التوك شو اخبار مصر
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