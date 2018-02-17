المؤبد لسيدة تخلصت من زوجها بعد ضبطه صورا فاضحة لها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين وديع حنا ناشد وعبد العظيم صادق، وأمانة سر خميس محمود وأحمد عبد الرحمن، بمعاقبة "دعاء. م. هـ" بالسجن المؤبد، لقتلها زوجها "خالد. أ. ع"، ومصادرة سلاح الجريمة.



تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2016 حال عودة المجني عليه من السفر، من مقر عمله بالسعودية، واكتشافه صور فاضحة لزوجته التقطتها بمنزل الزوجية، وبالمحل الذي قام بشرائه لها، وذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بها، فضلًا عن إجرائها محادثات إباحية مع عدد من الرجال على مواقع التواصل الاجتماعى، وما أن قام بمواجهتها وتهديدها بافتضاح أمرها أمام أهلها، حتى قامت بإحضار سكين وجثمت فوقه وانهالت طعنًا به فى أماكن متفرقة من جسده، ما نتج عنه وفاته.



واستمعت المحكمة إلى شهادة ابن المتهمة "شهد" بأنه اكتشف صورًا فاضحة لوالدته على جهاز الحاسوب الخاص بها فما كان منه إلا أن أخبر والده بالأمر فور عودته من السعودية، مضيفًا أن والدته فى اليوم التالى لإخبار والده طلبت منه على غير المعتاد إيصال شقيقته الصغرى إلى المدرسة، وحال عودته شاهد والدته واقفة على جثة والده وبيدها سكينا وتنهال طعنا بها عليه، فحاول إنقاذه إلا أنه تبين له وفاته.

