ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المؤبد لسيدة تخلصت من زوجها بعد ضبطه صورا فاضحة لها بالإسكندرية

السبت 17/فبراير/2018 - 01:14 م
المؤبد لسيدة تخلصت من زوجها بعد ضبطه صورا فاضحة لها بالإسكندرية
ضبط سيدة
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين وديع حنا ناشد وعبد العظيم صادق، وأمانة سر خميس محمود وأحمد عبد الرحمن، بمعاقبة "دعاء. م. هـ" بالسجن المؤبد، لقتلها زوجها "خالد. أ. ع"، ومصادرة سلاح الجريمة.

تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2016 حال عودة المجني عليه من السفر، من مقر عمله بالسعودية، واكتشافه صور فاضحة لزوجته التقطتها بمنزل الزوجية، وبالمحل الذي قام بشرائه لها، وذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بها، فضلًا عن إجرائها محادثات إباحية مع عدد من الرجال على مواقع التواصل الاجتماعى، وما أن قام بمواجهتها وتهديدها بافتضاح أمرها أمام أهلها، حتى قامت بإحضار سكين وجثمت فوقه وانهالت طعنًا به فى أماكن متفرقة من جسده، ما نتج عنه وفاته.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ابن المتهمة "شهد" بأنه اكتشف صورًا فاضحة لوالدته على جهاز الحاسوب الخاص بها فما كان منه إلا أن أخبر والده بالأمر فور عودته من السعودية، مضيفًا أن والدته فى اليوم التالى لإخبار والده طلبت منه على غير المعتاد إيصال شقيقته الصغرى إلى المدرسة، وحال عودته شاهد والدته واقفة على جثة والده وبيدها سكينا وتنهال طعنا بها عليه، فحاول إنقاذه إلا أنه تبين له وفاته.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:40:01 PM